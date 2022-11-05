Прокуратура указала на запертые эвакуационные выходы в ночном клубе «Полигон»

Эвакуационные выходы в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где произошел пожар, были заперты, что спровоцировало давку. Об этом сообщили в прокуратуре Костромской области в субботу, 5 ноября.

«В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди», — сказано в сообщении ведомства.

По факту данных нарушений прокуратура настаивает на возбуждении дела по еще одной статье о халатности.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу один из пострадавших сообщил, что в здании не было никаких эвакуационных выходов и путь на улицу был крайне затруднен. В МЧС пояснили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин, по некоторым данным, запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Погибли 13 человек.