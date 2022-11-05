Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Госпитализированный ранее экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил 5 ноября источник «Известий».
Сообщается, что гроссмейстер снова подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Ранее, 3 ноября, гроссмейстер Сергей Карякин рассказывал «Известиям», что в состоянии чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова наблюдается положительная динамика. По его словам, ситуация сложная, но врачи делают благоприятные прогнозы.
1 ноября жена Карпова Наталья Буланова рассказала «Известиям» о значительном улучшении состояния здоровья супруга. Она сообщила, что шахматист находится в сознании и чувствует себя гораздо лучше. Супруга шахматиста добавила, что врачи обнаружили у Карпова воспаление легких, поэтому за ним ведется пристальное медицинское наблюдение.
Шахматиста и депутата партии «Единая Россия» доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы в Москве.
Позднее источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ. Жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».
71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.