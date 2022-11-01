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Жена шахматиста Карпова сообщила о положительной динамике в его состоянии

Жена шахматиста Карпова Наталья Буланова: он в сознании и рвется домой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жена попавшего в реанимацию бывшего чемпиона по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова 1 ноября рассказала «Известиям» о значительном улучшении состояния здоровья супруга.

Буланова сообщила, что Карпов находится в сознании и чувствует себя гораздо лучше.

«Состояние у него сейчас средней тяжести. Есть положительная динамика. Он находится в сознании. Конечно, я с ним разговаривала, и он рвется домой. За ним следят врачи», — сказала супруга шахматиста.

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Она также уточнила, что посторонних людей к ее мужу пока не допускают, поскольку сначала ему нужно восстановиться.

«В реанимацию к нему никого не пускают, кроме близких родственников. У него травма головы, сотрясение мозга при ударе. Это тяжелая вещь в любом возрасте. Пусть он восстановится, а потом всё будет говорить. Всё нормально, но лечиться он не хочет, как все мужчины. Ему не нравится, что его задерживают. Характер», — отметила Буланова.

Вместе с тем она считает, что, несмотря на его желание попасть домой, делать это пока рано.

Супруга шахматиста добавила, что врачи обнаружили у Карпова воспаление легких, поэтому за ним ведется пристальное медицинское наблюдение.

Ранее в этот же день гроссмейстер Сергей Карякин также сообщил, что экс-чемпион идет на поправку.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.

Позднее источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

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