Жена шахматиста Карпова сообщила о положительной динамике в его состоянии
Жена попавшего в реанимацию бывшего чемпиона по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова 1 ноября рассказала «Известиям» о значительном улучшении состояния здоровья супруга.
Буланова сообщила, что Карпов находится в сознании и чувствует себя гораздо лучше.
«Состояние у него сейчас средней тяжести. Есть положительная динамика. Он находится в сознании. Конечно, я с ним разговаривала, и он рвется домой. За ним следят врачи», — сказала супруга шахматиста.
Она также уточнила, что посторонних людей к ее мужу пока не допускают, поскольку сначала ему нужно восстановиться.
«В реанимацию к нему никого не пускают, кроме близких родственников. У него травма головы, сотрясение мозга при ударе. Это тяжелая вещь в любом возрасте. Пусть он восстановится, а потом всё будет говорить. Всё нормально, но лечиться он не хочет, как все мужчины. Ему не нравится, что его задерживают. Характер», — отметила Буланова.
Вместе с тем она считает, что, несмотря на его желание попасть домой, делать это пока рано.
Супруга шахматиста добавила, что врачи обнаружили у Карпова воспаление легких, поэтому за ним ведется пристальное медицинское наблюдение.
Ранее в этот же день гроссмейстер Сергей Карякин также сообщил, что экс-чемпион идет на поправку.
Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.
Позднее источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.
Жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».
71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.