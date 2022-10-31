Бизнесмен сообщил о нападении на шахматиста Анатолия Карпова

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов подвергся нападению. Об этом 31 октября сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы. В тяжелом состоянии в больнице», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что Карпов введен в искусственную кому.

По данным источника «Известий», человека с точно таким же именем и фамилией доставили в больницу в ночь на 29 октября, при себе у него было удостоверение депутата Госдумы. У госпитализированного диагностировали перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму, однако при каких обстоятельствах он получил эти увечья — не уточняется.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее, 5 февраля, на Самотечной улице в центре Москвы произошло нападение на экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. 10 февраля был задержан один из подозреваемых, им оказался 24-летний профессиональный боксер.