Шахматист Карякин рассказал о состоянии госпитализированного Карпова

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов идет на поправку. Об этом 1 ноября рассказал гроссмейстер Сергей Карякин.

По словам шахматиста, он контактирует с Карповым через его помощников. «Подробностей о его текущем состоянии не знаю, но его окружение уверено, что он идет на поправку», — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил Карякин, иногда травмы случаются на ровном месте. «Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Всякое случается в жизни», — отметил спортсмен.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.

Позже источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.