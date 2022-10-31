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Госпитализированного гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

О том, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября, стало известно ранее в этот день. «Известия» выяснили, что Карпов получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Источник сообщил, что депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию.

В свою очередь, жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков». В Госдуме также указали, что травма Карпова носит бытовой характер.

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