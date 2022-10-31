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В Госдуме указали на бытовой характер травм попавшего в реанимацию Карпова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов находится в московской больнице из-за бытовой травмы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в Telegram-канале фракции.

«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. <...> Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Карпову оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в «Единой России» заявили о поддержании связи с родственниками парламентария на постоянной основе.

О том, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября стало известно ранее в этот день. «Известия» выяснили, что Карпов получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Источник сообщил, что депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что Карпов попал в реанимацию. По словам источника «Известий», у него диагностировали перелом левой бедренной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев подтвердил информацию о госпитализации Карпова. По его словам, депутат в тяжелом состоянии, доступа к нему нет.

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