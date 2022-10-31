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Жена госпитализированного Карпова рассказала об обстоятельствах его падения

Жена госпитализированного шахматиста Карпова рассказала, как он получил травму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова Наталья 31 октября рассказала «Известиям» об обстоятельствах его падения и состоянии.

По ее словам, Карпов упал, когда они вместе шли за кофе в магазин. Женщина пояснила, что спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи».

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила, она.

Наталья отметила, что в субботу вышла с супругом из подъезда, он поскользнулся и захромал.

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил (и сказал — Ред.), что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и всё — я так думаю, надеюсь», — пояснила она.

Женщина рассказала, что Карпов находится в удовлетворительном состоянии. По ее словам, опасения сняты, гематома в положительной динамике.

Ранее в этот день в Госдуме также указали, что травма Карпова носит бытовой характер.

О том, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября стало известно ранее в этот день. «Известия» выяснили, что Карпов получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Источник сообщил, что депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже источника «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию. По его словам, у него диагностировали перелом левой бедренной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев подтвердил информацию о госпитализации Карпова. По его словам, депутат в тяжелом состоянии, доступа к нему нет.

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