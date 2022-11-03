Гроссмейстер Карякин рассказал о состоянии шахматиста Карпова

В состоянии чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова наблюдается положительная динамика. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил гроссмейстер Сергей Карякин «Известиям».

«Я на связи с помощниками Карпова. Ситуация сложная, конечно, потому что было неудачное падение. Он госпитализирован, но врачи говорят, что положительная динамика [есть]», — сказал он.

1 ноября жена Карпова Наталья Буланова рассказала «Известиям» о значительном улучшении состояния здоровья супруга. Она сообщила, что шахматист находится в сознании и чувствует себя гораздо лучше. Супруга шахматиста добавила, что врачи обнаружили у Карпова воспаление легких, поэтому за ним ведется пристальное медицинское наблюдение.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы в Москве.

Позднее источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ. Жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. По ее словам, это бытовая осенняя травма «без криминальных оттенков».

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.