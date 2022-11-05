В сгоревшем клубе «Полигон» в Костроме продавали алкоголь без лицензии

Посетителям сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек в результате пожара, незаконно продавали алкоголь. Как сообщил источник «Известий» 5 ноября, срок соответствующей лицензии у ночного заведения истек шесть лет назад.

По данным аналитической системы «СПАРК», действие выданных областным Департаментом экономразвития разрешений на производство и оборот спиртного, как и на розничную продажу алкогольной продукции, закончилось в начале 2016 года. Также арендатора в свое время лицензировали на предмет производства лекарств и медтехники, однако эти документы также просрочены, датируясь сроком до 2011 года.

Известно, что помимо развлекательного центра в пострадавшем одноэтажном здании № 49А на улице Никитской также размещаются супермаркет, цветочный магазин и аптека. Кроме того, в сентябре на «Полигон» подали заявление в суд за невыполнение обязательств по договорам электроснабжения. Клуб выступает ответчиком в арбитраже по нескольким искам на суммы от 65 до 118 тыс. рублей.

Установлено, что владельцем сгоревшего кафе является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Согласно сайту облдумы, Мирзоев начал работать в ООО «Полигон» в 2006 году. За последние три года сотрудники МЧС не проверяли клуб-кафе на предмет пожарной безопасности именно из-за того, что собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории микропредприятия (малый бизнес).

По последним данным, количество погибших при пожаре в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15 человек, еще пятеро пострадало. Также известно, что четыре человека пропали без вести. Пока не удалось установить местонахождение 33-летней Натальи Кинишемцевой, 38-летних Надежды и Юрия Зачиналовых, а также 44-летней Любови Бедошвили.

В пресс-службе МВД по Костромской области сообщили, что полицейские уже задержали предполагаемого виновника пожара. Ранее правоохранители установили, что перед ЧП в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Также стало известно, что гости центра жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

По факту трагедии прокуратура Костромской области возбудила два уголовных дела: по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Пожар произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение было ликвидировано около 7:30 мск. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.