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Власти стран Прибалтики захотели изолировать Россию от Евросоюза

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Фото: baltictimes.com
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Парламенты Латвии, Литвы и Эстонии на заседании 41-й сессии Балтийской ассамблеи приняли резолюцию по своей позиции о конфликте на Украине, в которой выражается намерение «изолировать Россию от европейского сообщества». Как сообщает 5 ноября Russia Today, представители прибалтийских стран также призвали поддержать план восстановления Украины, который должна финансировать Россия.

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«Балтийская ассамблея... подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», — говорится в тексте резолюции.

Также парламентарии заявили, что в прибалтийских государствах возникла необходимость укрепить и расширить оборонное сотрудничество с партнерами в странах Северной Европы и Бенилюкса, чтобы «противостоять угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».

Для этого в регионе, по их мнению, «особенно важно и необходимо перманентное присутствие США».

18 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Эстония отказалась от советского прошлого в угоду Западу, а русофобию сделала одной из основных линий своей политики. Таким образом он прокомментировал новость о том, что депутаты рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма. Белик отметил, что руководство Эстонии ведет себя лицемерно.

Тогда же стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России на заседании, назначенном на 20 и 21 октября. Уточнялось, что премьер-министр также намерена поднять вопрос о необходимости создания в Евросоюзе специального трибунала.

11 августа сейм Латвии признал РФ страной, якобы спонсирующей терроризм. В Совфеде решению не удивились и призвали Прибалтику посмотреть на НАТО, которое развязало множество войн по всему миру.

7 сентября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также сообщил о введении в течение 10 дней запрета на въезд для россиян, имеющих краткосрочные шенгенские визы. Ринкевич также добавил, что запрет касается государственных границ прибалтийских стран в зоне соприкосновения с границами России и Белоруссии.

8 сентября Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с России и Белоруссией. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, что Россия предпримет ответные меры на запреты для россиян со стороны Прибалтики, и уверила, что они будут соответствовать выгоде для страны и граждан РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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