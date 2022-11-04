Путин назначил единовременную выплату в 195 тыс. рублей контрактникам и мобилизованным

Указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 3 ноября.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, <...> иным гражданам РФ, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в указе.

Под исключение попадают военнослужащие из числа курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, которые находятся в ведении Минобороны.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года.

Россияне, призванные на службу по частичной мобилизации или пришедшие добровольно, будут получать выплаты наравне со служащими по контракту. Минимальная оплата составит 195 тыс. рублей в месяц, а итоговая будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Поскольку мобилизованным гражданам присваивается тот же статус, что и военнослужащим, проходящим службу по контракту, им положены те же льготы. С 27 октября аналогичные меры поддержки распространяются и на добровольных участников спецоперации.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Как отметил тогда представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призванным по частичной мобилизации гражданам будут ежемесячно выплачивать довольствие по званию и должности, а также надбавки.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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