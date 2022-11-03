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Отсрочка на службу: по каким кредитам мобилизованные чаще просят каникулы

Банки рассказали «Известиям», сколько заявок уже подано и какой процент одобрен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Банки стали активнее реструктуризировать кредиты мобилизованным гражданам, узнали «Известия». Большинство обращается за каникулами по потребительским займам, рассказали в крупных финансовых организациях. Пик запросов на послабления, а также неплатежей и просрочек придется на первое полугодие 2023-го, считают опрошенные эксперты. По их мнению, повышение уровня реструктурированной задолженности приведет к замедлению развития рынка розничного кредитования и росту дефолтности.

Другие обязательства

Закон, позволяющий мобилизованным россиянам и их семьям получить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября. Нововведение дает возможность отсрочить платежи по ранее взятым ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам. Воспользоваться таким правом могут мобилизованные граждане, проходящие службу в вооруженных силах по контракту, войсках национальной гвардии и других структурах, добровольцы, заключившие контракты, а также члены их семей.

Послабления будут предоставляться по заявлению на весь срок мобилизации, службы по контракту или участия в СВО и 30 дней после ее окончания. Одни финорганизации начали принимать заявки сразу после объявления в стране частичной мобилизации, другие с 7 октября — после принятия закона.

Отсрочка на службу
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Большинство граждан обращаются за послаблениями по потребительским займам, узнали «Известия». Так, в ВТБ сообщили: по состоянию на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными, 20% — по кредитным картам, 16% — по ипотеке, а оставшаяся незначительная часть приходится на автозаймы. Около 90% клиентов обращаются в банк через контакт-центр.

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На конец октября было 426 заявок от мобилизованных граждан и членов их семей. Послабления уже получили 285 клиентов с кредитными обязательствами на общую сумму 94,2 млн рублей, — отметили в крымском РНКБ, добавив, что заемщики чаще всего обращаются за реструктуризацией потребкредитов.

Всего с начала действия закона в УБРиР поступило более 300 обращений от клиентов, поделились в банке. Одобрено уже около 91%, остальные находятся на рассмотрении и будут рассмотрены в ближайшее время. В пресс-службе банка добавили: в целом порядка 80% заявок приходится на потребительские кредиты, 13% — на кредитные карты, 7% — на ипотеку. В ПСБ, Новикомбанке, «Открытии» и «Зените» также сказали, что основная часть обращений касается потребзаймов и кредитов наличными.

Первые обращения стали поступать с начала мобилизации, а с 7 октября их число увеличилось, сообщили «Известиям» в МФК «МигКредит», добавив, что по состоянию на конец октября льготы предоставили 109 клиентам. В Eqvanta получили более 700 обращений, сказали в компании. Из них по каждому второму оформлены кредитные каникулы, остальным также предложены реструктуризация и собственные программы поддержки.

Отсрочка на службу
мобилизованные
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что закрытие потребительских и ипотечных кредитов граждан, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции и погибли, будет происходить за счет средств банков, в федеральном бюджете на это денег не предусмотрено.

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В ЦБ в ответ на запрос «Известий» об общем количестве заявок на кредитные каникулы от мобилизованных заемщиков сказали, что подобная статистика отсутствует.

А что потом

Преобладание заявок на реструктуризацию потребительских кредитов скорее фиксируется по количеству ссуд или заемщиков, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Если провести такое же сравнение на основе объема задолженности, то уровни заявок по потребительским и по ипотечным кредитам могут оказаться приближенными друг к другу, отметил он.

— Высокий спрос на получение потребзаймов в предыдущие годы, а также сокращение доходов населения из-за ухудшения экономической ситуации в 2022-м, рост цен на товары во всем мире и ряд других факторов привели к увеличению интереса к кредитам. При этом не каждый россиянин оказался способен заплатить по обязательствам из-за падения уровня доходов семьи, — отметил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

По мнению эксперта, не исключено, что пик запросов на реструктуризацию, а также неплатежей и просрочек по выплатам кредитов придется на первое полугодие 2023-го. Ухудшению ситуации может поспособствовать сохранение высокой инфляции, закрытие предприятий или мобилизация руководителей бизнесов, а также ужесточение санкций и другие факторы, указал он.

Отсрочка на службу
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Говоря о последствиях реализации программ реструктуризации кредитов мобилизованным, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко подчеркнул: заемщики, потенциально подпадающие под призыв, скорее будут сталкиваться с отказами по заявкам на новые ссуды. Также вырастет ставка кредитного риска в целом на систему. А более высокие проценты по линейке финансовых продуктов помогут банкам компенсировать потери от каникул, резюмировал он.

Социальная обоснованность послаблений абсолютно понятна, но стоит отметить, что повышение уровня реструктурированной задолженности дополнительно замедляет темпы амортизации совокупного розничного кредитного портфеля и отдаляет перспективы структурной оптимизации долговой нагрузки населения, которая в 2020–2021 годах активно росла, — указал Юрий Беликов из «Эксперт РА». — Кроме того, не стоит забывать о макроэкономических факторах, таких как сохраняющаяся на повышенном уровне инфляция и падение реальных доходов населения, сдерживающих темпы частичных досрочных погашений задолженности.

По словам эксперта, в совокупности перечисленные факторы обуславливают консервативный прогноз в отношении перспектив развития потребительского и ипотечного кредитования на горизонте одного-двух лет. В частности, в этих сегментах может наблюдаться рост дефолтности и сокращение доли качественных заемщиков, заключил он.

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