Отсрочка на службу: по каким кредитам мобилизованные чаще просят каникулы

Банки стали активнее реструктуризировать кредиты мобилизованным гражданам , узнали «Известия». Большинство обращается за каникулами по потребительским займам, рассказали в крупных финансовых организациях . Пик запросов на послабления, а также неплатежей и просрочек придется на первое полугодие 2023-го, считают опрошенные эксперты. По их мнению, повышение уровня реструктурированной задолженности приведет к замедлению развития рынка розничного кредитования и росту дефолтности.

Другие обязательства

Закон, позволяющий мобилизованным россиянам и их семьям получить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября . Нововведение дает возможность отсрочить платежи по ранее взятым ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам. Воспользоваться таким правом могут мобилизованные граждане, проходящие службу в вооруженных силах по контракту, войсках национальной гвардии и других структурах, добровольцы, заключившие контракты, а также члены их семей.

Послабления будут предоставляться по заявлению на весь срок мобилизации, службы по контракту или участия в СВО и 30 дней после ее окончания. Одни финорганизации начали принимать заявки сразу после объявления в стране частичной мобилизации, другие с 7 октября — после принятия закона .

Отсрочка на службу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Большинство граждан обращаются за послаблениями по потребительским займам , узнали «Известия». Так, в ВТБ сообщили: по состоянию на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными , 20% — по кредитным картам, 16% — по ипотеке, а оставшаяся незначительная часть приходится на автозаймы. Около 90% клиентов обращаются в банк через контакт-центр.

— На конец октября было 426 заявок от мобилизованных граждан и членов их семей. Послабления уже получили 285 клиентов с кредитными обязательствами на общую сумму 94,2 млн рублей , — отметили в крымском РНКБ, добавив, что заемщики чаще всего обращаются за реструктуризацией потребкредитов.

Всего с начала действия закона в УБРиР поступило более 300 обращений от клиентов , поделились в банке. Одобрено уже около 91% , остальные находятся на рассмотрении и будут рассмотрены в ближайшее время. В пресс-службе банка добавили: в целом порядка 80% заявок приходится на потребительские кредиты , 13% — на кредитные карты, 7% — на ипотеку. В ПСБ, Новикомбанке, «Открытии» и «Зените» также сказали, что основная часть обращений касается потребзаймов и кредитов наличными.

Первые обращения стали поступать с начала мобилизации, а с 7 октября их число увеличилось, сообщили «Известиям» в МФК «МигКредит», добавив, что по состоянию на конец октября льготы предоставили 109 клиентам. В Eqvanta получили более 700 обращений, сказали в компании. Из них по каждому второму оформлены кредитные каникулы, остальным также предложены реструктуризация и собственные программы поддержки.

Отсрочка на службу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что закрытие потребительских и ипотечных кредитов граждан, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции и погибли, будет происходить за счет средств банков , в федеральном бюджете на это денег не предусмотрено.

В ЦБ в ответ на запрос «Известий» об общем количестве заявок на кредитные каникулы от мобилизованных заемщиков сказали, что подобная статистика отсутствует.

А что потом

Преобладание заявок на реструктуризацию потребительских кредитов скорее фиксируется по количеству ссуд или заемщиков , считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Если провести такое же сравнение на основе объема задолженности, то уровни заявок по потребительским и по ипотечным кредитам могут оказаться приближенными друг к другу, отметил он.

— Высокий спрос на получение потребзаймов в предыдущие годы, а также сокращение доходов населения из-за ухудшения экономической ситуации в 2022-м, рост цен на товары во всем мире и ряд других факторов привели к увеличению интереса к кредитам. При этом не каждый россиянин оказался способен заплатить по обязательствам из-за падения уровня доходов семьи, — отметил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

По мнению эксперта, не исключено, что пик запросов на реструктуризацию, а также неплатежей и просрочек по выплатам кредитов придется на первое полугодие 2023-го . Ухудшению ситуации может поспособствовать сохранение высокой инфляции, закрытие предприятий или мобилизация руководителей бизнесов, а также ужесточение санкций и другие факторы, указал он.

Отсрочка на службу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Говоря о последствиях реализации программ реструктуризации кредитов мобилизованным, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко подчеркнул: заемщики, потенциально подпадающие под призыв, скорее будут сталкиваться с отказами по заявкам на новые ссуды. Также вырастет ставка кредитного риска в целом на систему . А более высокие проценты по линейке финансовых продуктов помогут банкам компенсировать потери от каникул, резюмировал он.

— Социальная обоснованность послаблений абсолютно понятна, но стоит отметить, что повышение уровня реструктурированной задолженности дополнительно замедляет темпы амортизации совокупного розничного кредитного портфеля и отдаляет перспективы структурной оптимизации долговой нагрузки населения, которая в 2020–2021 годах активно росла, — указал Юрий Беликов из «Эксперт РА». — Кроме того, не стоит забывать о макроэкономических факторах, таких как сохраняющаяся на повышенном уровне инфляция и падение реальных доходов населения, сдерживающих темпы частичных досрочных погашений задолженности.