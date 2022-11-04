Антонов назвал разрыв связей Европы и РФ целью диверсии на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» была направлена на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы и РФ. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов в четверг, 3 ноября, написал в своей статье на сайте американского журнала National Interest.

«Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, чтобы радикально переключить региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то иностранный СПГ или новые чистые технологии», — говорится в публикации.

По его словам, атака на уникальную, с точки зрения безопасности, инфраструктуру является «крайне опасным прецедентом».

«Любой критически значимый объект, где бы он ни находился, теперь попадает под угрозу. Кроме того, этот террористический акт не мог бы быть осуществлен без участия правительства», — добавил он.

Антонов высказал мнение, что процесс деиндустриализации европейского континента только ускоряется.

«Риски такого развития событий очевидны, как и выгоды для США, особенно на фоне заявленного Вашингтоном желания закольцевать цепочки поставок обратно на себя, чтобы построить их с использованием поставщиков только из «правильных» юрисдикций», — резюмировал посол.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

1 ноября агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

До этого, 17 августа, президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции. И Вашингтон в свою очередь увеличил экспорт СПГ в Европу.

В Москве неоднократно отмечали, что выгоду от диверсий на газопроводах в первую очередь получили США. Кроме того, именно представители американской администрации ранее заявляли о намерениях не допустить работы на СП-2.

10 октября пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что в 2015 году под СП обнаружили взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда достали Вооруженные силы Швеции. В альянсе тогда заверили, что военные якобы потеряли во время учений подводный уничтожитель мин.