Посол Антонов предрек сохранение русофобского консенсуса в США после выборов в Конгресс

В США сохранится «русофобский консенсус» вне зависимости от исхода выборов в Конгресс. Об этом 3 ноября заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Если говорить более широко в отношении российско-американских отношений, у нас консенсус внутри посольства: кто бы ни выиграл выборы, что бы ни произошло в Конгрессе, но вот этот консенсус русофобский останется. Ожидать чего-то хорошего, что, скажем, 9 числа, после подведения итогов, вдруг откроются двери, и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, это было бы наивно», — заметил дипломат.

Ранее, в сентябре, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что результаты промежуточных выборов в Конгресс США не приведут к корректировке курса Вашингтона на российском направлении. Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах сложился устойчивый антироссийский консенсус элит.

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