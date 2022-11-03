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Турция указала на невыполнение Швецией и Финляндией условий для членства в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполнили требования для членства в НАТО
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Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs
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Финляндия и Швеция пока не выполнили все условия Турции для их вступления в НАТО. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Мы видим некоторые позитивные шаги, в частности, снятие оружейного эмбарго и изменение законодательства. Но это не выполнение всех условий», — цитирует Чавушоглу газета Haberturk.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Швеции и Финляндии необходимо выполнить все требования подписанного 28 июня меморандума в области безопасности, в котором учтены беспокойства турецкой стороны.

Чавушоглу выразил надежду на положительный исход переговоров и напомнил кандидатам в члены НАТО о необходимости устойчивых шагов.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу пора завершить, так как эти две страны уже выполнили условия, ранее поставленные Турцией, которые были необходимы для принятия их в НАТО. Также он выразил намерение обсудить данный вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже в пятницу.

В тот же день источники агентства Bloomberg сообщили, что власти Турции, скорее всего, не ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года или даже до президентских выборов, которые должны пройти в июне. Власти Швеции, по словам источников агентства, сделали недостаточно, чтобы удовлетворить требования Анкары.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В частности, указывалось, что вступление в блок Финляндии и Швеции обеспечит им большую защищенность, а сам альянс станет сильнее. Однако Турция тогда заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран выполнить ее требования.

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