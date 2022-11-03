Welt узнал о неизменности позиции канцлера ФРГ Шольца по Украине

Правительство Германии опровергло заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины. Об этом 3 ноября в прямом эфире сообщил телеканал Welt со ссылкой на представителя германского кабмина.

Как следует из сообщения, в четверг Шольц подтвердил в разговоре неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

Накануне турецкий лидер заявил, что Шольц изменил свою позицию. По словам политика, глава немецкого правительства стал выступать за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным.

28 октября Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорился продолжить давить на Россию, уточняет «Газета.Ru». Лидеры также договорились продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку.

24 октября канцлер Германии заявил, что 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций, а также против отправки вооружения на Украину. Он добавил, многие считают политику Берлина верной.

Немецкий лидер отметил, что в такой ситуации важно сохранять единство общества.

Германия наряду с другими западными государствами усилила военную помощь Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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