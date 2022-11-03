Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару
Сюжет:

Welt узнал о неизменности позиции канцлера ФРГ Шольца по Украине

Welt: кабмин ФРГ опроверг слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине
0
Фото: Global Look Press/dpa/Omer Messinger
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Германии опровергло заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины. Об этом 3 ноября в прямом эфире сообщил телеканал Welt со ссылкой на представителя германского кабмина.

Шольц такое: что стоит за скандалом вокруг канцлера ФРГ
Глава немецкого правительства проходит свидетелем по делу о налоговых махинациях

Как следует из сообщения, в четверг Шольц подтвердил в разговоре неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом.

Накануне турецкий лидер заявил, что Шольц изменил свою позицию. По словам политика, глава немецкого правительства стал выступать за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным.

28 октября Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорился продолжить давить на Россию, уточняет «Газета.Ru». Лидеры также договорились продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку.

24 октября канцлер Германии заявил, что 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций, а также против отправки вооружения на Украину. Он добавил, многие считают политику Берлина верной.

Немецкий лидер отметил, что в такой ситуации важно сохранять единство общества.

Германия наряду с другими западными государствами усилила военную помощь Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022