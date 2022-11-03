Японский автопроизводитель Infiniti ушел с российского рынка

Японский производитель автомобилей премиум-класса Infiniti ушел с российского рынка. Об этом российское подразделение компании сообщило в «ВКонтакте».

«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас, несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — сказано в сообщении.

В марте Infiniti заявила о временной приостановке поставок автомобилей в Россию, отметив, что у дилеров остается достаточный запас машин. При этом с 5 апреля Япония ввела запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов.

26 октября автоконцерн Ford Motor объявил об уходе с российского рынка и продаже своей доли в совместном предприятии «Соллерс». Акции компании будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости и компания оставит за собой право выкупить эти акции в течение следующих пяти лет на тот случай, если мировая обстановка станет более благоприятной.

Также днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Kia рассматривает возможность ухода из России, если в ближайшем будущем корейский производитель не найдет возможность централизованно поставлять автомобили в РФ.

18 октября корейское издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. На данный момент завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги. Когда будет принято финальное решение о судьбе российского завода Hyundai, пока не сообщается.