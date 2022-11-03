Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару
Сюжет:

Японский автопроизводитель Infiniti ушел с российского рынка

0
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский производитель автомобилей премиум-класса Infiniti ушел с российского рынка. Об этом российское подразделение компании сообщило в «ВКонтакте».

Дважды в одну дверь: Ford снова ушел из России
Какие фургоны будет выпускать Sollers вместо Transit

«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас, несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — сказано в сообщении.

В марте Infiniti заявила о временной приостановке поставок автомобилей в Россию, отметив, что у дилеров остается достаточный запас машин. При этом с 5 апреля Япония ввела запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов.

26 октября автоконцерн Ford Motor объявил об уходе с российского рынка и продаже своей доли в совместном предприятии «Соллерс». Акции компании будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости и компания оставит за собой право выкупить эти акции в течение следующих пяти лет на тот случай, если мировая обстановка станет более благоприятной.

Также днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Kia рассматривает возможность ухода из России, если в ближайшем будущем корейский производитель не найдет возможность централизованно поставлять автомобили в РФ.

18 октября корейское издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. На данный момент завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги. Когда будет принято финальное решение о судьбе российского завода Hyundai, пока не сообщается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022