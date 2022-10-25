Kia рассматривает возможность покинуть российский рынок

Компания Kia рассматривает возможность ухода из России, если в ближайшем будущем корейский производитель не найдет возможность централизованно поставлять автомобили в РФ. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg.

«Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — заявил исполнительный вице-президент Kia Ву-Джон Джу.

Джу также отказался от комментариев относительно вопросов агентства о том, планирует ли компания Hyundai продать свой завод в России.

По данным Samsung Securities, продажи Kia в России в 2021 году составили около 6% от мировых продаж компании.

25 октября, по данным Telegram-канала «Русский автомобиль», режим простоя предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге продлили на два дня раньше запланированного срока.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года компания Hyundai продала в России 3888 новых автомобилей. Это на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.

18 октября корейское издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. На данный момент завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги. Когда будет принято финальное решение о судьбе российского завода Hyundai, пока не сообщается.