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Российский завод Hyundai может быть продан

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом 18 октября сообщило издание Dong-a ilbo.

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На данный момент завод Hyundai находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги. Когда будет принято финальное решение о судьбе российского завода Hyundai пока не сообщается.

Петербургский завод Hyundai с марта текущего года приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, корейская компания заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен Hyundai в конце 2020 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года компания Hyundai продала в России 3888 новых автомобилей. Это на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.

28 сентября «Автостат» сообщил, что самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в августе 2022 года стал компактный кроссовер Creta. На втором месте оказался седан Hyundai Solaris, третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson.

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