Ford ушел с российского рынка

Автомобильная компания Ford Motor объявила об уходе с российского рынка и продаже своей доли в совместном предприятии «Соллерс». Об этом 26 октября сообщает пресс-служба автоконцерна.

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, IТ и инженерную поддержку, в марте этого года», — указано в сообщении компании.

В пресс-службе также добавили, что акции концерна будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости и компания оставит за собой право выкупить эти акции в течение следующих пяти лет на тот случай, если мировая обстановка станет более благоприятной.

Ранее, 31 августа, компания «Соллерс Авто» сообщила, что чистый убыток предприятия превысил 1 млрд рублей в первом полугодии 2022 года.

До этого, 1 мая, в «Соллерс Авто» сообщили о том, что поставки запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda в Россию приостановлены.

«Соллерс Авто» (SOLLERS Auto) — это ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии — Ford и Mazda. В 2011 году «Соллерс Авто» совместно с компанией Ford Motor Company учредила Ford Sollers — совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей Ford в России. Во Владивостоке в 2012 году совместно с Mazda Motor Corporation запущено предприятие Mazda Sollers.