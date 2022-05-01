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Sollers сообщил об остановке поставок запчастей для Ford и Mazda в РФ

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Поставки запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda в Россию приостановлены, говорится в раскрытом отчете российской компании Sollers.

Синдром замены: поставки аналогов автозапчастей наладили через Турцию
Поможет ли это избежать дефицита деталей

«В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов. В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия Sollers Ford и Mazda Soller», — следует из документа.

Компания уведомила, что международный экономический прессинг на РФ не является причиной прекращения бизнес-активности в России, поскольку компания ориентирована на домашний рынок.

Чистая прибыль Sollers по МСФО за 2021 год составила 2,43 млрд рублей, годом ранее компания получила убыток в 2,13 млрд рублей. Оборот компании вырос до 91,71 млрд рублей (+39%).

В компании добавили, что устойчивый рост капитализации компании обеспечил спрос на автомобили Ford Transit, а также значительно увеличил объемы продаж запчастей на эту модель.

Соллерс Авто (SOLLERS Auto) — это ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии — Ford и Mazda. В 2011 году Соллерс Авто совместно с компанией Ford Motor Company учредила Ford Sollers - совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей Ford в России. Во Владивостоке в 2012 году совместно с Mazda Motor Corporation запущено предприятие Mazda Sollers.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что узбекская компания по производству и продаже автомобилей УзАвто готова поставлять комплектующие для машин в Россию. Предприятия автопрома Узбекистана поставляют в РФ системы наружного освещения, кабельную и полупроводниковую продукцию, кузовные детали.

На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца. При этом комплектующие для ремонта, по предварительным расчетам, подорожали в среднем на 30%, оценили представители страхового рынка.

Как сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков, доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Сотни западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и др.

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