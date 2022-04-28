В УзАвто заявили о намерении поставлять комплектующие в Россию

Узбекская компания по производству и продаже автомобилей УзАвто готова поставлять комплектующие для машин в Россию. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Lada Online со ссылкой на заместителя председателя правления автопроизводителя Азизбека Шукурова.

Как подчеркнул Шукуров, компания открыта для предложений по поставке комплектующих деталей, но конкретных новых наработок пока нет.

«Мы заинтересованы в приобретении комплектующих у непосредственных производителей автокомпонентов в Узбекистане. Они могут быть поставлены многим российским предприятиям, не только АвтоВАЗу», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на международной промышленной выставке «Иннопром».

Предприятия автопрома Узбекистана поставляют в РФ системы наружного освещения, кабельную и полупроводниковую продукцию, кузовные детали.

Главными бенефициарами поставок являются АвтоВАЗ и ГАЗ.

26 апреля стало известно, что Renault передаст долю в столичном предприятии правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили.

Днем ранее представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов рассказал, что АвтоВАЗ возобновил работу после единого корпоративного отпуска продолжительностью три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов.

20 апреля немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental решил возобновить производство на заводе в Калуге.

Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson объявили в марте о приостановке поставок в Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. В то же время компания Michelin заявила о приостановке выпуска шин на российском заводе. Также Bridgestone приостановила поставки автомобильных шин в Россию.

По словам декана транспортного факультета московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, после ухода ряда крупных производителей шин водители смогут найти замену импортной резине среднего и экономкласса у отечественных, а также у китайских поставщиков. Он считает, что продукция экономсегмента России и Китая не уступает по качеству шинам крупнейших производителей, и проблем с материалами быть не должно.