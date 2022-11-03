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МИД РФ обвинил Британию в передаче подводных беспилотников Украине

МИД: у Москвы есть информация, что Киев получил от Лондона беспилотные подводные аппараты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Великобритания передала Украине определенное количество подводных беспилотных аппаратов, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота. Об этом 3 ноября заявили в МИД РФ.

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«В конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море «Инициатива по морской подготовке ВМС Украины», включающей курсы подготовки боевых пловцов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Лондон обучает в Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, в частности готовит их к управлению беспилотниками, предназначенными для поражения кораблей.

Так, отмечается в сообщении, августе и сентябре на острове Первомайском в акватории Днепровского лимана около 15 британских инструкторов учили военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами, предназначенными для поражения кораблей.

В связи с этим британскому послу в РФ Деборе Броннерт был выражен решительный протест, резюмирует МИД.

Дебора Броннерт приехала в МИД РФ ранее в четверг. Перед визитом посла в министерство на улице собрались люди. Они встретили ее лозунгами «Британия — страна-террорист».

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что при атаке Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Конашенков отметил, что в ходе отражения атаки было уничтожено на внешнем рейде Севастополя четыре морских украинских беспилотных аппарата, на внутреннем рейде было уничтожено еще три аппарата.

Он также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины.

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