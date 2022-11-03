Премьер Хорватии назвал срок вступления страны в шенгенскую зону

Хорватия намерена вступить в шенгенское пространство и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович.

«Менее чем через 60 дней Хорватия станет членом шенгенской зоны и еврозоны. Таким образом, будут завершены крупные реформаторские процессы и будут достигнуты наши стратегические цели, что крайне важно для новых инвестиций и дальнейшего развития экономики», — цитирует его правительство республики.

Как добавил Пленкович, Хорватия станет одной из 15 стран, которые являются членами НАТО, Евросоюза и Шенгена.

В начале июня он отмечал, что рассчитывает на присоединение страны к шенгенскому пространству параллельно с вступлением в зону евро 1 января 2023 года.

Тогда же совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) одобрил присоединение Хорватии с 2023 года в связи с выполнением страной всех требований. 1 июня свою рекомендацию Загребу дала Еврокомиссия.

В настоящее время в еврозону входят 19 стран ЕС.

Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель Еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что Еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку.

Шенгенская зона включает в себя 26 государств Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Для вступления необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена, в том числе Словении, с которой у Хорватии имеется пограничный спор.

Вопрос разделения Пиранского залива велся между странами с 1991 года. В 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение по территориальному спору о морской границе в пользу Словении. Хорватия из процесса вышла после его начала и не признает его результаты.