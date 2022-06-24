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Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года

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Фото: TASS/EPA/ANTONIO BAT
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Саммит Евросоюза утвердил вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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«Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо поздравляем хорватское правительство и хорватский народ с этим решением, которое показывает силу и устойчивость зоны евро», — сказал Мишель на пресс-конференции.

16 июня совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) одобрил присоединение Хорватии с 2023 года в связи с выполнением страной всех требований. 1 июня свою рекомендацию Загребу дала Еврокомиссия.

Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель Еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что Еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку.

Национальной валютой Хорватии на сегодняшний день является куна. С самого своего появления она была привязана к немецкой марке, а с 1999 года — к евро.

В настоящее время в еврозону входят 19 стран ЕС. Также по соглашению с союзом европейскую валюту используют в Андорре, Ватикане, Монако и Сан-Марино. Без соглашения евро имеет хождение в Черногории и самопровозглашенном Косово. Болгария и Румыния стремятся присоединиться к еврозоне.

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