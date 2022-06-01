Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года

Хорватия готова перейти на евро начиная с января 2023 года. Это следует из отчета Еврокомиссии, опубликованного в среду, 1 июня.

Отмечается, что после перехода страны на евро, число государств — членов еврозоны достигнет двадцати.

Обсуждение вопроса о вступлении Хорватии в еврозону 16 июня состоится на совещании министров финансов в Люксембурге, а также 23–24 июня на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку.

О том, что Хорватия планирует перейти на евро, в том же году сообщал глава Центробанка страны Борис Вуйчич. Он отмечал, что, после того как государство выполнит необходимые условия, переход на евро может произойти уже в 2022 году.

Сейчас официальной валютой Хорватии является куна.

Кроме Хорватии, в зону евро стремятся вступить Болгария и Румыния. В частности, в мае этого года Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.