Еврогруппа одобрила вступление Хорватии в еврозону с 2023 года

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) 16 июня одобрила вступление Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления.

«Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран — членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года», — говорится в заявлении Еврогруппы.

Ранее сообщалось, что обсуждение вопроса о вступлении Хорватии в еврозону 16 июня состоится на совещании министров финансов в Люксембурге, а также 23–24 июня на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку.

Сейчас официальной валютой Хорватии является куна.

Кроме Хорватии, в зону евро стремятся вступить Болгария и Румыния. В частности, в мае этого года Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.