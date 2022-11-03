Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ

Результатов по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет, притом что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН Антониу Гутеррешем и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Лавров также отметил, что в ближайшее время должны быть приняты серьезные меры в отношении той части сделки, которая касается российского экспорта.

«В отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более что если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары», — заявил он.

Накануне Россия возобновила свое участие в черноморской зерновой инициативе, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили выход российской агропродукции на рынки. Было предложено открыть коридор для удобрений и направить российское зерно в беднейшие страны.

1 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России необходимо снять преграды. По его словам, вопрос зерновой сделки затрагивает все человечество.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.