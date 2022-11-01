В Турции заявили о необходимости снять преграды для поставок удобрений из РФ

Необходимо снять преграды для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России, Анкара работает в этом направлении. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также сообщил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Министр добавил, что Анкара верит в возобновление зерновой сделки и это пойдет на пользу всем.

По его словам, вопрос зерновой сделки затрагивает все человечество. «Есть вопросы, касающиеся функционирования сделки, и их надо решать. Мы продолжим усилия в этом направлении», — сказал Чавушоглу.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией.

Депутат Госдумы Николай Панков в беседе с «Известиями» заявил, что Москва готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности россиян.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.