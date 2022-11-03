Honda представила обновленный компактный кроссовер WR-V

Компания Honda Motor представила бюджетный кроссовер WR-V второго поколения для рынка стран Юго-Восточной Азии. Об этом 2 ноября сообщил портал Drom.

Четырехместная компактная машина по габаритам меньше, чем кроссовер Hyundai Creta. Она оснащена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 119 л.с., который выдает момент в 145 Нм. Двигатель сочетается с бесступенчатым вариатором. У нового автомобиля будет только передний привод, полноприводной модификации не планируется, как и наличие дизельного двигателя.

Внешне машина практически повторяет концепт-кар SUV RS, показанный в 2021 году. Своим экстерьером автомобиль за рядом упрощений повторяет концепт-кар SUV RS, показанный в 2021 году. Помимо базовой конфигурации покупателям предложат вариант RS со спортивными атрибутами в экстерьере. У таких машин крышу станут окрашивать в контрастный цвет, а спортивность придадут колеса на 17-дюймовых литых дисках.

В дорогих комплектациях кроссовер оснастят шестью надувными подушками, комплексом превентивной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, а также возможностью дистанционного включения двигателя и кондиционера.

Выпускать новую Honda WR-V будут на заводе компании в Индонезии.

26 октября Honda Motor опубликовала затемненные фото будущей новинки, седана Accord одиннадцатого поколения, который появится в ноябре текущего года. Подлинных данных о технической составляющей нового Accord компания пока держит в секрете. Известно, что для некоторых рынков выпустят гибридный вариант машины, который базируется на двухлитровом двигателе, а совокупная отдача силовой установки составит 212 л.с. В России Honda Accord была представлена машиной девятого поколения, официальные продажи которой прекратили в 2015 году.