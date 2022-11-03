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В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
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Турция и РФ определят список стран для поставок российского зерна и удобрений

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Calsikan
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Турция и Россия определяют список стран, которые в первую очередь нуждаются в российском зерне и удобрениях, работа будет координироваться ООН. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

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«Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров лидеров двух стран этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации как Турции, так и ООН», — сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что усилия направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. По его словам, доставка российской сельскохозяйственной продукции планируется прежде всего в страны Африки и нуждающиеся страны.

Ранее в этот же день в минобороны Турции сообщили, что функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано. Уточнялось, что Турция предпринимает все усилия по продлению зерновой сделки.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили выход российской агропродукции на рынки. После переговоров Эрдоган сообщил, что достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он указал, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Путин, в свою очередь, заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о возобновлении участия было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев, которому помогали британские специалисты, совершил атаку на корабли, которые обеспечивали безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Москва многократно отмечала, что часть договора с РФ так и не выполнялась.

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