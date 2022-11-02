Водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan насмерть сбил двух человек. По информации источника «Известий», ДТП произошло на автодороге между деревнями Заворово и Никулино.

Жертвами аварии стали 75-летняя женщина и шестилетняя девочка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

31 октября водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в Пижанском районе Кировской области сбил двух детей на дороге, девочка погибла на месте, мальчик получил травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Семье погибшей девочки власти окажут финансовую помощь.