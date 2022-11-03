Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Петр I. Последний царь и первый император» 12+

Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Иван Колесников, Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков

В прокат выходит документально-художественный блокбастер Андрея Кравчука. Как занять престол, когда ты — 14-й ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры государство, с которым раньше никто не считался? Ответы дает картина о становлении и правлении императора Петра Великого, чья фигура до сих пор занимает людей во всем мире.

С 3 ноября в прокате

«Ностальгия» 16+

Фото: ПилотКино

Режиссер: Марио Мартоне. В ролях: Пьерфранческо Фавино, Франческо Ди Лева, Томмазо Раньо

Экранизация романа неаполитанского писателя Эрманно Реа. Главный герой Феличе возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет. Как встретит его город? И какая тайна заставила его покинуть дом еще подростком?

Фильм снят в районе Санита, одном из самых древних и колоритнейших кварталов Неаполя, который местные жители называют «гетто» и советуют обходить стороной. Критики уже назвали картину атмосферной, элегической и трогательной. «Ностальгия» — еще и претендент на премию «Оскар» от Италии, а также участник основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года.

С 3 ноября в прокате

«Любовники» 16+

Фото: Кинокомпания ВОЛЬГА

Режиссёр: Елена Хазанова. В ролях: Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Наталья Чистякова-Ионова, Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Максим Виторган, Алина Ланина, Анастасия Уколова, Сергей Епишев

Все мужчины счастливы одинаково, а несчастливы — каждый по-своему. Пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Лёша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

С 3 ноября в прокате

«Переговорщик» 16+

Фото: Онлайн-кинотеатр KION

Режиссер: Нурбек Эген. В ролях: Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте. Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Александр Клюквин

Детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшен и тонкая психологическая драма. Это история профессионала, который умеет «читать» людей. При этом он — «сапожник без сапог»: навыки переговорщика и способность к манипуляции не помогли сохранить семью. Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя — и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

С 3 ноября в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«На Трубе» 16+

Фото: Рекламно-информационный отдел театра «Школа современной пьесы»

Режиссер: Иосиф Райхельгауз. В ролях: Ирина Алферова, Татьяна Веденеева, Александр Галибин, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Николай Голубев, Вадим Колганов, Евгений Козлов, Олег Царев.

В Доме на Трубе некогда находился ресторан «Эрмитаж». Променад по особняку на Неглинной, который хранит в себе мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Их оживят семь знаменитых артистов. Здесь можно почувствовать себя студентом и отметить Татьянин день, побывать на свадьбе у Чайковского, стать свидетелем убийства в подземелье, послушать речь Достоевского, познакомиться с Люсьеном Оливье и даже попробовать придуманный им салат.

3, 4 ноября, 19:00, Театр «Школа современной пьесы».

«Незнайка» 6+

Фото: Пресс-служба Театра на Бронной

Режиссер: Елена Лабутина. В ролях: Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Мария Янычева, Елизавета Базыкина, Дмитрий Гурьянов, Андро Симонишвили, Николай Яскевич, Богдан Жилин

Новая детская постановка по произведениям Николая Носова. В центре повествования — крошечные жители Цветочного города. Одним словом, малыши и малышки. И всё было бы хорошо, но они не дружат друг с другом.

4, 5, 6 ноября, 12:00 и 16:00, Театр на Бронной

«Дурацкий цЫрк» 6+

Фото: Московский театр иллюзии

Режиссер: Денис Васильев. В ролях: Дмитрий Абашкин, Виктория Жукова, Илья Шерстобитов, Игорь Голубицкий, Филипп Савенков, Петр Сухарев, Денис Васильев

Это трюковое интерактивное представление от театра клоунады «Высокие Братья/Tall Brothers». Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация, контактная трюковая клоунада со зрителями и многие другие «смертельные номера» — в «Дурацком цЫрке».

5 ноября, начало в 19:00, «Московский театр иллюзии»

«Петя и фолк. Тайны миров» 12+

Фото: Театр на Таганке

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Александр Казьмин, Юлия Дякина, Академический хор русской песни радио «Орфей»

Премьера мюзикла, вмещающего в себя русский фольклор и симфонический оркестр, хоровое многоголосие и современную хореографию, а еще — 200 уникальных костюмов. По сюжету Петя и Вероника приезжают на молодежный фестиваль в ночь на Ивана Купала. Состязание певцов на празднике неожиданно превращается в опасное приключение. Парочка попадает в подземный мир, где встречается с древними славянскими божествами и мистическими тварями. Проводником в таинственный мир прошлого станет невероятный хор.

8, 9 ноября, 19:00, Театр на Таганке, Новая сцена

«Ничего, что я Чехоff» 16+

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Александр Горелов, Пётр Воробьёв, Владимир Левашев, Мария Орлова, Анна Каменкова, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Маина Чижевская

Это страстная и пронзительная история о любви и невероятной жизни Михаила и Ольги Чеховых. Актер, великий педагог и режиссер Михаил Чехов основал собственную актерскую школу, воспитал артистов, получивших мировую славу. Ольга — государственная актриса Третьего рейха, по некоторым сведениям работала на три разведки одновременно. Перед зрителями предстанут Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, загадочная Ева Браун и блистательная Мэрилин Монро. Жизненный путь Михаила и Ольги Чеховых непостижимым образом связывает все эти имена.

5 ноября, 18:00, театр «Модерн»

«Антигона» 16+

Фото: Театр Вахтангова

Режиссеры: Григорий Козлов, Максим Фомин. В ролях: Максим Фомин, Анна Арефьева, Марина Даминева, Есения Раевская, Анастасия Стебнева, Дмитрий Миков, Андрей Анкудинов, Михаил Касапов.

Спектакль по великой трагедии Софокла. Санкт-Петербургский театр «Мастерская» привез его в Москву на фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Антигона — обычный человек, пусть и царской крови. По мере сил она пытается восстановить гармонию в своем маленьком мире, не замахиваясь на большее. И то, что ее отчаянные попытки вопреки царской воле похоронить проклятого брата находят поддержку у горожан и вызывают волнения в Фивах, говорит лишь о праведности ее дела.

3 ноября, 18:00, 21:00, Театр Вахтангова, Новая сцена

Концерты

«Душа настроена на песню» 6+

Фото: Пресс-служба «РОСКОНЦЕРТ»

Праздничный концерт артистов Луганской академической филармонии, Камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь», Ансамбля танца «Рондо», а также солистов легендарного Ансамбля песни и пляски РА им. А.В. Александрова. Программа включает в себя народные песни, инструментальную музыку, яркие хореографические миниатюры и песенные шлягеры советских композиторов — Юрия Саульского, Марка Фрадкина, Арно Бабаджаняна, Михаила Танича, Тихона Хренникова. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Праздничный концерт в Москве, как и гастрольный тур, проходят в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

4 ноября, 14:00, Театр танца «Гжель»

Из сокровищницы русской вокальной лирики 6+

Фото: Мариинский театр

В преддверии 150-летия великого русского композитора Сергея Рахманинова в Московской консерватории постоянно звучит его музыка. Солист Мариинского театра Михаил Петренко (бас) в дуэте с пианистом, лауреатом международных конкурсов Дмитрием Петровым исполнят жемчужины вокальной лирики Рахманинова и Чайковского. Имя Михаила Петренко среди меломанов не нуждается в представлении: кроме выступлений в ведущих музыкальных театрах мира певец радует публику и камерными программами.

5 ноября, 19:00, Рахманиновский зал Консерватории

Концерт группы «Зодчие» 16+

Фото: Пресс-служба группы «Зодчие»

Коллектив представит новый альбом «Бросаем пить?)» и отпразднует 65-летний юбилей своего лидера и основателя Юрия Давыдова. «Зодчие» вернут на сцену и свой «золотой» состав середины 1980-х с участием Юрия Лозы, Валерия Сюткина и Александра Шевченко. Так же в праздничной программе выступят: Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков, Ромарио, Сергей Крылов, Маша Кац и другие.

7 ноября, 19:00, «Градский холл»

«Метаморфозы: кино и театр в искусстве художника Юрия Купера» 16+

Фото: Пресс-служба «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова»

Работы Юрия Купера хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Метрополитен-музее, в коллекциях Министерства культуры Франции и в других институциях. На его счету более 100 персональных выставок в различных странах мира. Сейчас он главный художник «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова». Встреча с Юрием Купером пройдет в формате диалог-презентация. Он расскажет о создании сценографии знаковых спектаклей Центра и о внедрении кинотехнологий в театральное искусство.

4 ноября, 22:15, ГИТИС, сцена учебно-театрального комплекса на ул. Академика Пилюгина, д.2

«А вот и мы!» 12+

Фото: Пресс-служба «Геликон-оперы»

Концерт Молодежной программы оперных артистов театра. Участие принимают: Валентина Правдина, Александра Соколова, Софья Цыганкова, Алена Михаевич, Екатерина Шпильман, Василий Фузейников, Андрей Булгаков, Дмитрий Чернов, Андрей Чеснов, Яков Швецов. Ребятам помогают концертмейстеры — заслуженная артистка России Наталья Арутюнова и лауреаты международных конкурсов Владимир Родионов, Сергей Чечетко, Ирина Ковалева.

8 ноября, 19:00, «Геликон-опера», Белоколонный зал княгини Шаховской

«Манифест свободной музыки» 6+

Фото: ГРАУНД Солянка

Коллектив ELACtrio исполняет импровизационную экспериментальную электронную музыку и известен искушенной московской публике по концертам на различных академических и андеграундных площадках, а также на фестивалях Puls, и reMusik. В основе концерта — художественно переосмысленное композитором Николаем Поповым произведение Николая Кулибина «Манифест свободной музыки».

6 ноября, 20:00, ГРАУНД Солянка

Выставки

«Царская забава» 6+

Фото: Пресс-служба Музея современной истории России

Зрители узнают, почему Россия, будучи великой мировой державой, долго не могла или не решалась начать строительство железных дорог, а затем — как было принято окончательное утвердительное решение. Важная часть проекта посвящена поездкам Николая I по Царскосельской железной дороге. Экспозиция объединит архивные документы, редкие книжные издания, исторические карты, картины и гравюры, костюмы и модели паровозов.

До 3 февраля, Музей современной истории России

«Театр в живописи» 12+

Фото: «Театр Терезы Дуровой»

4 ноября в 22:00 в рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в «Театре Терезы Дуровой» состоится открытие выставки работ учащихся и преподавателей Школы акварели и студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Гостей мероприятия ожидает путешествие в мир живописи и театра в компании искусствоведа Марии Буровой. Бонусом — костюмированная фотосессия.

До 13 ноября, «Театр Терезы Дуровой», фойе малого зала

«Центр исследований Оттепели» 6+

Фото: Центр Вознесенского

II эпизод Центра исследований Оттепели делится на три разные выставки, которые объединяет фигура Соломона Телингатера — одного из главных типографов СССР. «Шестидесятые. Слова и образы» соединят прямую речь кинематографистов-шестидесятников, публиковавшихся в журнале «Искусство кино». «Алфавит и Оттепель. Типографические опыты Соломона Телингатера 1950–1960-х» расскажет об утопическом проекте художника — «унифицированном алфавите». «Окно во все полушария» представит иллюстраций и истории о переводчиках журнала «Иностранная литература»: Анне Ахматовой, Андрее Вознесенском, Рите Райт-Ковалевой, Норе Галь, Соломоне Апте.

До 11 декабря, Центр Вознесенского.

«Мастер на все руки. К 90-летию оператора-изобретателя Игоря Черныха» 12+

Фото: Пресс-служба Музея кино

Герой экспозиции — кинооператор Игорь Черных. Он создавал такие замечательные фильмы, как «Алёнка» Бориса Барнета, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Мачеха» Олега Бондарева, «Битва за Москву» Юрия Озерова и многие другие. Черных изобрел уникальные и востребованные приспособления для съемок. Например, ему принадлежала идея создания первого в СССР стабилизирующего устройства, позволившего снимать в движении без традиционных рельсов, операторской тележки и крана-подъемника.

С 4 ноября, Музей кино

Фестивали

«Дни искусства» 6+

Фото: Пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Бахрушинский музей приглашает всех на практике овладеть различными видами искусства. Например, мастер-классы по древнерусской письменности и освоению особой культуры письма по «образцам» — поздравительным, утешительным, укорительным, дружественным, на венчание друга или на крещение ребенка. А еще — искусством театральной сценографии. Дети и взрослые смогут превратить красочный эскиз Натальи Гончаровой к опере «Золотой петушок» в макет постановки.

С 4 по 6 ноября, Филиалы Бахрушинского музея: Дом-музей М.Н. Ермоловой, Дом-музей М.С. Щепкина, Театральный музей в Зарайске.