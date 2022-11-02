В Крыму национализировали имущество связанных с киевским режимом лиц

Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью. Об этом 2 ноября в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в собственность Крыма передано 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

«Для нас эта мера — акт справедливости. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших pащитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО», — отметил Константинов.

О том, что в Крыму будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом, 31 октября сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на тот момент он уже дал поручение об этом профильным ведомствам.

В марте источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.

29 марта глава Крыма заявил, что собственность в республике имеют Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава нацбанка Кирилл Шевченко.

Тогда же Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу государства.