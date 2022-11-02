В РАНХиГС заявили о плановом отпуске ректора Владимира Мау

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, против которого прекратили уголовное дело, находится в плановом отпуске. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе вуза ТАСС.

«В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии — правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, однако ключевые вопросы остаются под постоянным контролем Мау.

Ранее в этот день источник сообщил, что Мау улетел в Израиль.

Ректор РАНХиГС был задержан 30 июля в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Расследование проводилось в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.

10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС. 14 октября стало известно о прекращении уголовного дела против него.