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Психиатр рассказал об обнаруженной учеными «бактерии радости»

Психиатр Костюк рассказал о «бактерии радости», которую обнаружили российские ученые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские ученые выявили вид бактерий, обитающих в кишечнике, концентрация которых ниже у людей с клинической депрессией. Этот феномен, вероятно, поможет найти принципиально новые стратегии в лечении этого заболевания. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный специалист, психиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева профессор Георгий Костюк.

Микро в организм: ученые нашли «бактерию радости»
Как ее можно использовать для борьбы с депрессией

По его словам, подобные исследования активно ведутся за рубежом, сегодня это мировой тренд. Сейчас ученые пытаются выяснить, каким образом процессы, происходящие в кишечнике, сопряжены с изменением психического состояния. С определением всей цепи механизмов, по мнению ученых, может стать возможным применение принципиально новых стратегий в лечении депрессии.

«Как уже отметил один из соавторов этой работы, самое простое, что можно делать на практике, — выращивать этот штамм бактерии искусственно, лиофилизировать и делать из этого порошка препарат, который, возможно, будет показывать какую-то эффективность при депрессиях. Но этот подход может и не сработать — бактерии в кишечнике находятся в постоянной жестко конкурентной гонке с другими видами и штаммами и у нашей «правильной» бактерии может и не получиться прижиться, даже если ее будут «присылать в капсулах» постоянно», — пояснил Костюк.

Он указал, что в данном исследовании важно отметить два ключевых момента. Первый связан с тем, что организм человека специально «подкармливает» микрофлору, которая ему нужна для правильного функционирования.

«Если мы знаем конкретный вид и штамм, мы можем отыскать, что именно экспортируется в слизистую в недостатке или избытке, и уже на человека воздействовать так, чтобы «этого» выделялось, соответственно, больше или меньше», — уточнил психиатр.

Во-вторых, как пояснил Костюк, обнаруженный феномен, может быть, в перспективе получится использовать для разработки подходов объективной диагностики депрессии. Ведь не секрет, что люди с такой симптоматикой очень неохотно обращаются к врачам.

«И вот чтобы преодолевать и стигму, и психологические особенности больных, полезно было бы иметь некий объективный тест. Например, может быть возможен следующий сценарий. После исследования микробиоты человеку через время на почту или в СМС приходит рекомендация: «возможно, вам следует обратиться за консультацией к психиатру». Наверное, сейчас это может показаться забавным, но на самом деле по многим заболеваниям весь мир двигается именно в сторону таких объективных тестов. И не исключено, что благодаря этой нашей работе мы сделали шаг к тестам и на депрессию тоже», — резюмировал специалист.

О том, что российские ученые открыли «бактерию радости», 2 ноября сообщили «Известия». Это открытие сделали специалисты Сколтеха вместе с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. «Бактерией радости» оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных. Результаты получили благодаря анализу метагенома — совокупности генов кишечных бактерий.

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