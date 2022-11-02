Российские ученые обнаружили «бактерию радости»

Российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей. Открытие сделали специалисты Сколтеха вместе с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

«Бактерией радости» оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных. Результаты получили благодаря анализу метагенома — совокупности генов кишечных бактерий.

«Если вы знаете, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты пациентов с депрессией представлены существенно больше или меньше, чем у здоровых людей, можно попытаться сделать две вещи. Во-первых, вы можете использовать анализ кала как вспомогательный инструмент при диагностике психических заболеваний. Во-вторых, вы можете создавать лекарства, которые нормализуют микрофлору пациентов с депрессией», — рассказал первый автор научной статьи о проделанной работе, стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун.

Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге, пояснил заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Чавдар Павлов. Однако пока изменение состава микробиома — это только красивая научная гипотеза, которая требует дальнейшего изучения и доказательства, сказал эксперт «Известиям».

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Микро в организм: ученые нашли «бактерию радости»