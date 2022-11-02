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В Кремле назвали условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке

Песков: одно из условий возобновления участия РФ в зерновой сделке — ликвидация препятствий для экспорта удобрений
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Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko
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Одним из условий возобновления участия РФ в зерновой сделке является ликвидация прямых и косвенных препятствий для экспорта удобрений. Об этом в среду, 2 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ликвидация этих прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны — это первое. Это была интегральная часть сделки. До сих пор эта часть сделки не была разрешена. Трудности сохраняются. Косвенные ограничения так или иначе негативно влияют», — сказал он.

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Вторым условием Песков назвал прекращение использования коридоров военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых целях.

Представитель Кремля также прокомментировал тот факт, что по гуманитарному коридору продолжают ходить суда с зерном под турецким флагом, и ответил на вопрос журналистов, дал ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган российскому лидеру Владимиру Путину гарантии неиспользования этих судов для атак на РФ.

«Контакты продолжаются. <…> Но пока по-прежнему Россия приостановила свое участие, как уже говорил президент России, в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода этих судов», — заявил он.

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Отмечалось, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено. Путин в свою очередь проинформировал президента Турции о причинах принятого Россией решения приостановить участие в зерновой сделке. В частности, он указал на то, что Киев использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Решение было принято после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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