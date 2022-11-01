Путин рассказал Эрдогану о причинах приостановки участия РФ в зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить свое участие в зерновой сделке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 1 ноября, после разговора глав двух стран.

Президент РФ подчеркнул, что Киев использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «Черноморской инициативы», — отметил российский лидер.

В разговоре президент РФ также заявил Эрдогану, что задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающихся стран так и не выполнена.

В этой связи Путин подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

Ранее во вторник сообщалось, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Отмечалось, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

В этот же день председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно. Он подчеркнул, что коридор безопасности используется Киевом для террористических атак.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Решение было принято после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.