Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники в небе над Сербией
Происшествия
Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарстане
Мир
Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику
Мир
В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря
Мир
В ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
Мир
Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины
Общество
Следствие попросило продлить арест Илье Яшину до 26 ноября
Туризм
Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Туризм
Авиакомпания Emirates увеличила ежедневное число рейсов из Домодедово в Дубай
Общество
В Росприроднадзоре рассказали о серьезном загрязнении реки Томь
Сюжет:

Путин рассказал Эрдогану о причинах приостановки участия РФ в зерновой сделке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить свое участие в зерновой сделке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 1 ноября, после разговора глав двух стран.

Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море
Почему Москва приостановила участие в сделке и что пообещали в ООН

Президент РФ подчеркнул, что Киев использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «Черноморской инициативы», — отметил российский лидер.

В разговоре президент РФ также заявил Эрдогану, что задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающихся стран так и не выполнена.

В этой связи Путин подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

Ранее во вторник сообщалось, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Отмечалось, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

В этот же день председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно. Он подчеркнул, что коридор безопасности используется Киевом для террористических атак.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Решение было принято после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022