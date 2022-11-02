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Флаги четырех новых регионов установили в Совете Федерации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Флаги новых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей установлены на аллее флагов в Совете Федерации. Символы регионов установлены 2 ноября.

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Церемония прошла с участием солдат роты почетного караула. Флаги установили в преддверии Дня народного единства.

«Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области являются полноценными субъектами РФ», — сказала на торжественной церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что флаги по традиции займут свое место в галерее флагов палаты регионов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого прошли референдумы по вопросу воссоединения.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

9 октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что новые регионы стали частью Союзного государства.

26 октября стало известно, что в Госдуме предложили предоставлять беженцам из присоединенных к России территорий жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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