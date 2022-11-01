В Швеции заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО в стране

Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Бюден заявил, что не является противником размещения ядерного оружия НАТО на территории своей страны после вступления королевства в альянс. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, 1 ноября.

«Мой совет предельно ясен — изначально никаких оговорок. Создание неразрешимых проблем еще до того, как мы станем членом альянса, только создает препятствия и трения. Затем политики должны будут принять необходимые решения», — сказал Бюден, отвечая на вопрос журналистов станет ли ядерное оружие проблемой для Швеции в случае вступления страны в НАТО.

Бюден также сообщил, что поставленная правительством королевства цель достичь уровня 2% ВВП в расходах на оборону, будет достигнута к 2026 году.

Ранее, 26 октября, финская газета Iltalehti написала, что законопроект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов. Его представят на рассмотрение парламента в течение двух недель. Как отмечается в публикации, возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии важна, поскольку превентивное сдерживание НАТО опирается именно на ядерное оружие США и Великобритании.

25 октября в Анкаре прошли переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии по вступлению североевропейской страны в НАТО. Обсуждались вопросы о судьбе членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.