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Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО

Газета Iltalehti: договор Финляндии о членстве в НАТО допускает размещение в стране ядерного оружия
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sascha Steinach
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Проект договора о членстве Финляндии в НАТО позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны. Об этом 26 октября сообщили источники финской газеты Iltalehti.

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По данным издания, законопроект готов, его представят на рассмотрение парламента в течение двух недель.

Как отмечается в публикации, возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии важна, поскольку превентивное сдерживание НАТО опирается именно на ядерное оружие США и Великобритании.

«Глупо было бы устанавливать для себя барьеры, которые в реальности могли бы затруднить защиту Финляндии», — сказал один из источников.

По его словам, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен на переговорах о членстве в НАТО в июле обязались, что страна не создаст ограничений или национальных условий в отношении своего членства в альянсе в соглашении о вступлении в него.

Источники отмечают, что разработать новый план обороны Финляндии в НАТО было бы сложно, если бы, например, ядерное оружие не могло быть доставлено в воздушное пространство Финляндии. Однако в настоящее время это сделать достаточно просто с учетом того, что ракеты с ядерными боеголовками могут нести истребители F-35A.

К примеру, эти самолеты могут нести американское тактическое ядерное вооружение (снаряды) B61-12.

Когда Финляндия станет полноправным членом НАТО, финны смогут присоединиться к группе ядерного планирования НАТО. На этом этапе новый план обороны Финляндии будет засекречен.

25 октября в Анкаре начались переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии по вступлению североевропейской страны в НАТО. Обсуждались вопросы о судьбе членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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