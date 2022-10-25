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Турция и Финляндия начали переговоры по процессу членства в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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В Анкаре начались переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса вступления североевропейской страны в НАТО. Об этом 25 октября сообщила газета Millliyet.

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Переговоры начались в 10:00 по местному времени (совпадает с мск).

«Делегацию министерства юстиции возглавляет Касым Чичек, генеральный директор по международным отношениям и Европейскому союзу», — говорится в сообщении.

Стороны обсуждают вопросы, касающиеся выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации, в частности, указывается, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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