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В Совфеде оценили шансы на возобновление РФ участия в зерновой сделке

Сенатор Джабаров: Россия может возобновить участие в зерновой сделке
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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После терактов, которые Киев устроил, напав на корабли Черноморского флота, Россия решила приостановить участие в зерновой сделке, а не прекратить его. Однако есть шансы на возвращение Москвы в исполнение соглашений, заявил «Известиям» 1 ноября сенатор Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что власти России разбираются в случившемся, необходимо установить, что именно произошло, напомнил политик.

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«Каким образом украинцы использовали вот этот канал перевозки зерна, для того чтобы организовать нападение дронами военно-воздушными и подводными на Севастополь, которое нам удалось разбить», — уточнил сенатор.

По мнению Джабарова, Россия должна обязательно контролировать прохождение судов в Черном море, потому что коридор используется украинцами для доставки боеприпасов и запасных частей в Одессу. После этого вооружения поступают в район боевых действий, отметил он.

«Поэтому я думаю, что мы в состоянии сейчас выяснить отношения с НАТО, и с Украиной, и с Организацией Объединенных Наций, которая почему-то обвинила нас и сказала, что она не видит связь между атакой на Севастополь и этим транспортным потоком», — добавил он.

Если России вернут право на контроль входящих и выходящих из Одессы судов, то препятствий для возобновления участия Москвы в зерновой сделке не будет, допустил он.

«Главное, чтобы не получилось как в первый раз, — весь груз поступал не в голодающие, а в развитые страны Европы», — добавил он.

Также он отметил, что Киев не может проявить собственную инициативу, марионеточное правительство в Киеве и марионеточный президент Владимир Зеленский — говорящая голова Запада, которая будет действовать по команде из Вашингтона или Лондона в рамках в том числе зерновой сделки. При этом власти Украины будут действовать в интересах Запада в ущерб своему собственному народу, заключил политик.

Ранее во вторник депутат Госдумы Николай Панков указал, что Москва готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности россиян.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, сообщил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее, РФ продолжит диалог с ООН и Турцией.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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