Аналитик спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году

Прогнозные цены на сырую нефть в 2023 году во многом зависят от политического решения картеля ОПЕК+ в связке с Россией, так как именно эти страны на сегодняшний момент имеют объективную возможность увеличить уровень добычи, не прибегая к экстраординарным мерам, рассказал «Известиям» 1 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«С другой стороны, несмотря на то, что США являются одним из крупнейших производителей нефти, страна остается не способной покрыть в полной мере внутренний спрос в размере 20–21 млн баррелей в день, в то время как прочие крупнейшие страны — Китай, Индия, Бразилия — с такими проблемами не сталкиваются», — сказал он.

По его словам, текущая особенность рынка создает дисбаланс спроса и предложения, давление на который оказало решение картеля ОПЕК+ о реальном уменьшении добычи сырой нефти, что при глобальном спросе в 100,3 млн баррелей в день еще сильнее снизило уровень действующего предложения.

Как уточнил аналитик, для того чтобы сдержать рост цен на нефть, Белый дом вынужден продолжать «тушить» их расконсервацией национальных запасов.

«Если во время пандемии COVID-19 запасы сырой нефти достигли отметки в 656 млн баррелей, то уже к середине октября они снизились до 405,1 млн баррелей, причем 180 млн баррелей было продано в промежутке только марта–октября 2022 года», — рассказал Мейнхард.

Эксперт подчеркнул, что стратегические запасы нельзя продать полностью, должны оставаться запасы в рамках соблюдения принципов нацбезопасности. У Соединенных Штатов остается в запасе еще в 200 млн баррелей для продажи, после чего американское правительство может перестать продавать ресурс, что повлияет на цену, или же страна выйдет на рынок покупателями, что также посодействует увеличению стоимости.

Он напомнил, что ранее американский президент Джо Байден объявил, что США намерены выйти на рынок покупателями при достижении цен на WTI в $67–72 за баррель.

В то же время сильный рост цен также не выгоден картелю, так как дорогое топливо создает сильные стимулы для развития альтернативных источников энергии, уточнил аналитик.

«Разумно предположить, что будущий коридор цен на нефть марки Brent будет находится на уровне $85–105 за баррель. Причем уровень предложения нефти во многом будет зависеть от политического решения картеля ОПЕК+ в связке с Россией, а также действий правительства США в вопросе использовании своих нефтяных резервов», — заключил Мейнхард.

Накануне генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс 31 октября сообщил, что экономические проблемы в Европе и США повлияют на нефтяной спрос. Он привел прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы будет назревать профицит. Так, по его словам, профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года.