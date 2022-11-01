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В ОПЕК предрекли Европе и США скорую рецессию

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Экономику Европы ожидает рецессия и США, возможно, также движутся в эту сторону. Об этом заявил журналистам генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс 31 октября.

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«Европу определенно ждет рецессия, возможно, и США движутся в эту сторону. Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение», — передает его слова «РИА Новости».

Он добавил, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года. Но он не уточнил точную цифру. По его словам, аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики.

«Мы также прогнозируем его (профицит - Ред.) в начале 2023 года из-за тех больших неопределенностей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии. Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет - это другой вопрос», — заключил он.

Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

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