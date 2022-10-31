В МИДе пообещали ответ на выдворение Молдавией сотрудника посольства РФ

Москва ответит на объявление Молдавией persona non grata сотрудника посольства РФ. Об этом сообщили «РИА Новости» в МИД России в понедельник, 31 октября.

«Как уже заявляла российская сторона, Москва даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.

Ранее в этот день Молдавия объявила persona non grata сотрудника посольства РФ и заявила о его выдворении из страны.

Отмечалось, что такое решение последовало после инцидента с падением фрагмента сбитой украинской ПВО ракеты на территории Молдавии, на северной окраине населенного пункта Наславча.

Утром в понедельник Киев сообщил об атаке беспилотника на украинскую Днестровскую плотину, которая находится на расстоянии 1 км от Наславчанской плотины.

Взрывы, по данным украинских СМИ, зафиксированы утром 31 октября возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Подробности инцидентов не приводились.

В этот же день стало известно, что в результате работы ПВО в Киевской области пострадали люди и разрушены здания. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре без света осталась часть Киевской области. В регионе ввели экстренные отключения электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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