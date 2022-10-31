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СМИ сообщили о подготовке вотума недоверия новому премьеру Великобритании Сунаку

Express: депутаты готовятся попросить главу комитета консераваторов о вотуме недоверия Сунаку
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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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В Великобритании ряд депутатов от правящей консервативной партии намерены просить главу руководящего комитета партии Грэма Брейди о том, чтобы запустить процедуру вотума недоверия в отношении нового премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом пишет Express в понедельник, 31 октября.

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Недовольство Сунаком вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом правительства страны. Отмечается, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев консервативной партии, уволив ряд министров.

«Перестановки были больше похожи на «Кошмар на улице вязов» на фоне ухода сторонников Brexit», — заявил один из депутатов-консерваторов, чьи слова приводятся в статье.

В публикации подчеркивается, что глубокие разногласия в правительстве Великобритании, обострившиеся во время руководства Лиз Трасс, сохраняются.

Отмечается, что депутаты от консервативной партии надеются на успех в вопросе отставки Сунака и не исключают новых выборов премьер-министра в 2023 году.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. В свою очередь, российский лидер не стал поздравлять политика с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Тогда же стало известно, что речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

До Сунака пост премьер-министра страны занимала Лиз Трасс, которая заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала эту должность всего 44 дня.

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