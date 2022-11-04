Товарищ, дверь: как уберечь дом от вора в праздники

Аналитики охранной отрасли указали на необычную динамику спроса на свои услуги с начала года. Результаты исследования могут говорить о связи числа установок сигнализаций с геополитическими событиями и предчувствием резкого ухудшения социально-экономической ситуации, которого, впрочем, так и не случилось. Как в текущем году рос и падал спрос на устройства для защиты жилища и когда сигнализация срабатывает чаще всего — в материале «Известий».

Переволновались

Пик спроса на установку охранных комплексов и их обслуживание в 2022 году пришелся на февраль-март, подсчитали аналитики компании «Delta Системы безопасности». Этот период совпал с началом СВО по защите Донбасса и максимальным размахом антироссийских санкций со стороны западных стран. Причем рост спроса коснулся как городского жилья (квартиры, апартаменты), так и загородной недвижимости (дачи, коттеджи и т.п.).

— Так, в феврале количество подключенных квартир выросло на 41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в марте — на рекордные 52% по отношению к марту 2021-го. Количество частных домов в обслуживании выросло на 30% в феврале и на 25% в марте , — говорится в пресс-релизе компании, направленном в редакцию «Известий».

Но с мая число запросов на установку систем стало падать, достигнув минимума в сентябре (снижение на 36% по квартирам и на 25% в частном секторе). В компании динамику «замедления роста» связывают в том числе с увеличением времени между запросом и финальным подключением.

«То есть люди стали брать паузу для принятия окончательного решения, выбирая выжидательную позицию», — говорится в сообщении.

В то же время именно с мая начался спад общего ажиотажа в стране по поводу возможных серьезных социально-экономических последствий из-за СВО и санкций. Стало понятно, что экономика страны устояла, безработица остается на относительно стабильном и в целом невысоком уровне, а рубль продемонстрировал одну из лучших динамик среди мировых валют. Это могло успокоить граждан в стремлении усиливать защиту своего имущества.

Кого клиент боится

По данным исследователей, увеличилось число самостоятельных вызовов группы немедленного реагирования клиентами посредством тревожной кнопки. Пик таких сигналов пришелся на апрель (+126%) и август (+114%).

В отчетах сотрудников групп быстрого реагирования фигурируют такие объяснения вызовов: «показалось, что кто-то ходит по участку», «показалось, что кто-то ковыряется в замке двери» и т.д. В компании считают, что клиенты стали активнее в своем желании защититься.

Также аналитики в отчете указали, что большая часть всех тревог была связана с кражей или попыткой кражи (35%), на втором месте — попытка незаконного проникновения (20%), еще 15% — хулиганство.

«Урожайные» месяцы

По словам оперативника уголовного розыска из профильного подразделения по борьбе с имущественными преступлениями, апрель традиционно считается началом сезона домушников.

— Сходит снег и преступники активизируются. В этот же период горожане начинают активно наведываться на свои дачи, и часто их там ждет неприятный сюрприз — следы незваных гостей. Думаю, именно с этим связана фиксация большого числа обращений. Сообщений в полицию в апреле по поводу дачных краж также становится значительно больше, — отмечает собеседник.

Август же для многих является заключительным месяцем отдыха на даче, в это время, наоборот, люди возвращаются в квартиры.

— Само собой речь может идти о том, что за время отсутствия хозяина городской квартиры за городом, туда наведались воры. На август-сентябрь из года в год приходится значительная доля зарегистрированных квартирных краж, — уточнил сотрудник уголовного розыска.

Автор цитаты Согласно данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года было совершено свыше 88 тыс. квартирных краж и более 1100 грабежей и разбоев, сопряженных с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Число преступлений против собственности в стране снизилось на 1,2% относительно прошлого года, до 880 тыс. Почти 344 тыс. из них раскрыты.

Из дома со спокойной душой

Россиян ожидают сразу два каникулярных периода в ближайшем времени — ноябрьские и новогодние праздники, на время которых многие отправляются в путешествие или к родственникам. Традиционно такие периоды сопровождаются всплеском криминальной активности домушников и квартирных разбойников. О том, как уберечь дом от кражи, «Известиям» рассказал Валерий Ушков, директор по маркетингу «Delta Системы безопасности».

— Защитить свое имущество от незваных гостей можно как современными способами защиты, например установкой охранного комплекса, так и традиционными — установить качественные двери и замки, решетки на окнах для проживающих на первом и втором этажах, — пояснил он.

Также не стоит писать о своих планах в социальных сетях и использовать функцию геометок, имеет смысл заранее освободить почтовый ящик от корреспонденции и попросить соседей своевременно собирать рекламные листовки, которые часто вешают на входные двери.